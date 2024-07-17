İstifa Edeceği Konuşuluyordu: Soylu ile Erdoğan Beştepe'de Görüştü İddiası
AKP'den istifa edeceği konuşulan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüştüğü iddia edildi.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, zırhlı araçlarını İçişleri Bakanlığına teslim ettikten sonra AKP'den istida edeceği iddia edildi.
Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre; yaşanan gelişmeler ışığında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Süleyman Soylu arasında görüşme gerçekleşti.
Beştepe'deki buluşmanın Soylu'nun talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.