İstifa Edeceği Konuşuluyordu: Soylu ile Erdoğan Beştepe'de Görüştü İddiası

AKP'den istifa edeceği konuşulan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüştüğü iddia edildi.

İstifa Edeceği Konuşuluyordu: Soylu ile Erdoğan Beştepe'de Görüştü İddiası

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, zırhlı araçlarını İçişleri Bakanlığına teslim ettikten sonra AKP'den istida edeceği iddia edildi.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre; yaşanan gelişmeler ışığında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Süleyman Soylu arasında görüşme gerçekleşti.

Beştepe'deki buluşmanın Soylu'nun talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

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