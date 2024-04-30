Silivri'de korkunç kaza! Kamyonet takla attı, sürücü camdan fırladı

Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet takla atarken, şoför camdan fırladı.

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Silivri'de korkunç kaza! Kamyonet takla attı, sürücü camdan fırladı

İstanbul Silivri D100 karayolu üzerinde hatalı sollama sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Takla atan kamyonetten sürücü fırlarken, 6 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silivri D100 karayolu Parkköy mevkiinde meydana geldi. Bir otomobil hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete çarptı. Otomobil seyir halinde olan 4 araca daha çarparak durdu. Takla atan kamyonetin sürücüsü ise aracın camından fırladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Toplam 6 aracın karıştığı kaza anı ve sürücünün fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Silivri Trafik kazası
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