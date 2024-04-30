TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen'in evine polis baskını: Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen'in İzmir'deki evine bu sabah operasyon yapılmıştı. Gözen'in sosyal medya hesabından devrim şehitlerini anması sebebiyle "Örgüt propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Daha sonra savcılığa sevk edilen TÖP'lü Gözen'in yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldığı kaydedildi.
Toplumsal Özgürlük Partisi(TÖP) Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen'in İzmir'deki evine sabah saatlerinde operasyon yapılmış ve gözaltına alınmıştı.
Gözen'in 'devrim şehitlerini andığı için' "Örgüt propagandası" suçlamasıyla alındığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilmiş, ardından savcılığa sevk edilmişti.
TÖP'ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Gözen, yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.
X hesabından bir duyuru paylaşan TÖP, şunları aktardı:
"Bu sabah İzmir'de devrim şehitlerini andığı gerekçesiyle gözaltına alınan Sözcüler Kurulu üyemiz Juliana Gözen yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı! 1 Mayıs'ı yasaklamaya gücü yetmeyenler uydurma dosyalarla sosyalistleri ve 1 Mayıs'ı engelleyemez! Yoldaşımızı aldık. Yarın da başta Taksim olmak üzere bütün meydanları alacağız."
Bu sabah İzmir'de devrim şehitlerini andığı gerekçesiyle gözaltına alınan Sözcüler Kurulu üyemiz Juliana Gözen yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı!— Toplumsal Özgürlük Partisi (@toplumsalozgur) April 30, 2024
1 Mayıs'ı yasaklamaya gücü yetmeyenler uydurma dosyalarla sosyalistleri ve 1 Mayıs'ı engelleyemez!
Yoldaşımızı aldık. Yarın da… pic.twitter.com/v84hU8S93h
Kaynak: Gerçek Gündem