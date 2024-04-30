TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen'in evine polis baskını: Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Toplumsal Özgürlük Partisi(TÖP) Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen'in İzmir'deki evine sabah saatlerinde operasyon yapılmış ve gözaltına alınmıştı.

Gözen'in 'devrim şehitlerini andığı için' "Örgüt propagandası" suçlamasıyla alındığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilmiş, ardından savcılığa sevk edilmişti.

TÖP'ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Gözen, yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

X hesabından bir duyuru paylaşan TÖP, şunları aktardı:

"Bu sabah İzmir'de devrim şehitlerini andığı gerekçesiyle gözaltına alınan Sözcüler Kurulu üyemiz Juliana Gözen yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı! 1 Mayıs'ı yasaklamaya gücü yetmeyenler uydurma dosyalarla sosyalistleri ve 1 Mayıs'ı engelleyemez! Yoldaşımızı aldık. Yarın da başta Taksim olmak üzere bütün meydanları alacağız."

Bu sabah İzmir'de devrim şehitlerini andığı gerekçesiyle gözaltına alınan Sözcüler Kurulu üyemiz Juliana Gözen yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı!



1 Mayıs'ı yasaklamaya gücü yetmeyenler uydurma dosyalarla sosyalistleri ve 1 Mayıs'ı engelleyemez!

Yoldaşımızı aldık. Yarın da… pic.twitter.com/v84hU8S93h — Toplumsal Özgürlük Partisi (@toplumsalozgur) April 30, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem