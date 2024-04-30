Uçak havada arızalandı: Yolcular panikledi

İran'da Meşhed-Tahran seferini yapan bir yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Meşhed Havalimanı'na geri dönerek zorunlu iniş yaptı.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Rezevi Horasan Havalimanları Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Caferi konuya ilişkin bilgi verdi.

Caferi, "Meşhed-Tahran seferini yapan yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Meşhed Havalimanı'na geri döndü." dedi.

İranlı yetkili, yolcuların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken uçağın ait olduğu hava yolu şirketi ve tipi hakkında bilgi vermedi.