Çorum'da feci kaza! Anne ve kızı hayatını kaybetti

Çorum’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada anne ve kızı öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Çorum'da feci kaza! Anne ve kızı hayatını kaybetti

Çorum’un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Nazlı Baskın (32) idaresindeki 19 ACH 106 plakalı otomobil ile Ahmet Altunaya'nın (37) kullandığı 19 DE 280 plakalı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Eylül Baskın (14), Elif Baskın (9) ve İsmail Başar (40) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Nazlı ile kızı Eylül Baskın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Elif Baskın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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