Silivri'de Kar Başladı, Sokaklar Beyaza Büründü

AKOM'un kar yağışı uyarısının ardından Silivri beyaza büründü. Vatandaşlar sokaklara akın ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) pazartesi, salı ve çarşamba günü için İstanbul'da karla karışık yağmur beklendiğini açıklamıştı.

Silivri’de bu sabah saatleri itibarıyla kar yağışı tüm ilçede etkisini gösterdi. Aralıklarla yağan kar, ilçenin bazı bölgelerini beyaza bürüdü.

Silivri'de Kar Başladı, Sokaklar Beyaza Büründü - Resim : 1

Pazar sabahına kar yağışı ile uyanan Silivrili vatandaşlar, park ve sokaklara inerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Kar yağışının görsel şölen oluşturduğu noktalardan Silivri Belediyesine ait Kale Park Sosyal Tesisleri'nde de bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak kar keyfi yaşadı.

Silivri'de Kar Başladı, Sokaklar Beyaza Büründü - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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