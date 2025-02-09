AKOM Duyurdu: İstanbul İçin Yeni Kar Alarmı... O Günlere Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında devam edeceği tahmin ediliyor.

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının yurda ulaşmasıyla birlikte İstanbul'da bu hafta özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullulara yeni bir kar uyarısında daha bulundu.

Pazartesi, salı ve çarşamba günü için İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi