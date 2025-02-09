AKOM Duyurdu: İstanbul İçin Yeni Kar Alarmı... O Günlere Dikkat!

İstanbul’da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası hayatı felç etti. AKOM İstanbul için yeni bir kar uyarısında bulundu. Kar yağışı bu kez daha kuvvetli şekilde geri dönecek. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
AKOM Duyurdu: İstanbul İçin Yeni Kar Alarmı... O Günlere Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM Duyurdu: İstanbul İçin Yeni Kar Alarmı... O Günlere Dikkat! - Resim : 1

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının yurda ulaşmasıyla birlikte İstanbul'da bu hafta özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

AKOM Duyurdu: İstanbul İçin Yeni Kar Alarmı... O Günlere Dikkat! - Resim : 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullulara yeni bir kar uyarısında daha bulundu.

AKOM Duyurdu: İstanbul İçin Yeni Kar Alarmı... O Günlere Dikkat! - Resim : 3

Pazartesi, salı ve çarşamba günü için İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

AKOM Duyurdu: İstanbul İçin Yeni Kar Alarmı... O Günlere Dikkat! - Resim : 4

Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Alarmı: Fena VuracakMeteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Alarmı: Fena VuracakGüncel

AKOM Gelecek Haftanın Hava Durumunu Paylaştı: Kar İstanbul'u Terk Edecek mi?AKOM Gelecek Haftanın Hava Durumunu Paylaştı: Kar İstanbul'u Terk Edecek mi?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kar Yağışı İstanbul AKOM Meteoroloji fırtına
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Alarmı: Fena Vuracak İki Bölgede Fırtına Alarmı... Fena Vuracak
Manisa’da Halı Fabrikasında Yangın: 5 Saatte Söndürüldü Halı Fabrikası Cayır Cayır Yandı
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Ünlü Astrolog Hilal Saraç Tutuklandı Astrolog Hilal Saraç Tutuklandı
Facianın Eşiğinden Dönüldü... Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
Facianın Eşiğinden Dönüldü... Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı
Çarpıcı 'Mansur Yavaş' İddiası: Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak 'Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak'
Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Alarmı: Fena Vuracak İki Bölgede Fırtına Alarmı... Fena Vuracak
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?