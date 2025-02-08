AKOM Gelecek Haftanın Hava Durumunu Paylaştı: Kar İstanbul'u Terk Edecek mi?

İstanbul'da soğuk havalar vatandaşları canından bezdirirken AKOM gelecek haftanın hava durumu tahminlerini yayımladı. AKOM'dan yapılan açıklamada gelecek haftanın başında yer yer kar yağışı görülmesi beklenirken, hafta ortasından itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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AKOM Gelecek Haftanın Hava Durumunu Paylaştı: Kar İstanbul'u Terk Edecek mi?

İstanbul’u etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağışı zaman zaman hayatı felç ederken, vatandaşların en çok merak ettiği konu gelecek hafta hava durumunun nasıl olacağıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) gelecek hafta ha durumunun nasıl olacağına yönelik bir paylaşımda bulundu.

AKOM Gelecek Haftanın Hava Durumunu Paylaştı: Kar İstanbul'u Terk Edecek mi? - Resim : 1

AKOM’un açıklamasında "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8°C aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denilirken, hava durumu tahminleri gün gün şöyle paylaşıldı:

10 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu (yüksekler karlı)

11 Ocak Salı: Karla karışık yağmurlu (yüksekler karlı)

12 Ocak Çarşamba: Hafif yağmurlu

13 Ocak Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

14 Ocak Cuma: Hafif yağmurlu

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Kaynak: Haber Merkezi

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