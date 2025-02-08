AKOM Açıkladı: İstanbul'un Üç Günlük Kar Bilançosu

İstanbul’da üç gün boyunca etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, yoğun kar yağışıyla birlikte kentte hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 1-3 cm, yüksek ve kuzey bölgelerde ise 5-15 cm arasında ölçüldü. Ancak bugünden itibaren yağışların sona ermesi ve sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5-7 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Kar yağışının neden olduğu olumsuzluklara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlar gece gündüz çalışmalarını sürdürdü. Son 12 saatte İstanbul genelinde toplam bin 621 ton tuz ve 35 ton solüsyon kullanılarak buzlanmaya karşı önlemler alındı.

KARLA MÜCADELEDE YOĞUN MESAİ

İstanbul’da ulaşımın aksamaması için birçok kurum karla mücadelede aktif rol aldı. İstanbul’un 4 bin 140 km’lik yol ağı, farklı kurumların sorumluluğunda bulunuyor:

İBB: 4 bin 140 km’lik yol ağı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM): Ana arterler ve otoyollar

ICA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu

KMO: Avrasya Tüneli ve bağlantı yolları

İBB, yolların açık kalmasını sağlamak amacıyla 11 bin 916 personel, 3 bin 375 araç ve iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Özellikle gece saatlerinde buzlanmaya karşı yoğun bir tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

12 SAATTE KULLANILAN TUZ VE SOLÜSYON MİKTARI

İBB Yol Bakım Ekipleri: 519 ton tuz, 5 ton solüsyon

Karayolları Genel Müdürlüğü: 286 ton tuz, 5 ton solüsyon

ICA (Kuzey Marmara Otoyolu): 476 ton tuz

KMO (Avrasya Tüneli ve bağlantı yolları): 340 ton tuz, 25 ton solüsyon

Toplamda binlerce ton tuz ve solüsyon kullanılarak İstanbul genelinde buzlanmaya karşı tedbir alındı.

KAZALAR ART ARDA GELDİ

Son 24 saat içinde İstanbul’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çeşitli kazalar meydana geldi.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi’nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu 8 araç zarar gördü, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ataşehir O-4 Anadolu Otoyolu’nda ise zincirleme kaza meydana geldi. Bu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

EVSİZLERE DESTEK

Kış şartlarının zorlayıcı etkileri yalnızca trafikte hissedilmedi. Soğuk hava nedeniyle sokakta yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar için de çeşitli destekler sağlandı. İBB tesislerinde 613 evsiz vatandaş misafir edilirken, bu kış toplamda bin 948 evsize barınma ve yiyecek desteği sunuldu.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için İstanbul genelinde haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtımı yapıldı.

YENİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi