YÖK Başkanı Duyurdu, Açıköğretim Sistemi Sil Baştan Düzenlenecek
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açıköğretim fakülteleriyle ilgili önemli değişiklikler yapacaklarını duyurdu. Bu çerçevede açıköğretim fakülteleri örgün eğitimle yarışan nitelikten çıkarılacak.
YÖK Başkanı Duyurdu, Üniversiteler Sil Baştan Yenilenecek
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada açıköğretim fakülteleriyle ilgili önemli değişiklikler yapacaklarını açıkladı.
AÇIKÖĞRETİMDE YENİ DÖNEM
Açıköğretimi, örgün eğitimle yarışan, ona alternatif olacak programların yer aldığı bir fakülte veya üniversite olmaktan çıkaracaklarını anlatan Özvar, açıköğretim fakültelerinin gerek çalışan, gerekse üniversite okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşların bu açığını kapatacak şekilde yeniden tasarlayacaklarını ifade etti.
Bu kapsamda açıköğretim fakültelerinin kontenjan ve program yelpazesinin büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek.
Kaynak: AA