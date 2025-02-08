YÖK Başkanı Duyurdu, Açıköğretim Sistemi Sil Baştan Düzenlenecek

YÖK Başkanı Duyurdu, Üniversiteler Sil Baştan Yenilenecek

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada açıköğretim fakülteleriyle ilgili önemli değişiklikler yapacaklarını açıkladı.

AÇIKÖĞRETİMDE YENİ DÖNEM

Açıköğretimi, örgün eğitimle yarışan, ona alternatif olacak programların yer aldığı bir fakülte veya üniversite olmaktan çıkaracaklarını anlatan Özvar, açıköğretim fakültelerinin gerek çalışan, gerekse üniversite okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşların bu açığını kapatacak şekilde yeniden tasarlayacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda açıköğretim fakültelerinin kontenjan ve program yelpazesinin büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek.

Kaynak: AA