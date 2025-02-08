Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde TIR Alev Alev Yandı

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultam Selim köprü çıkışı Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boncuk polyester plastik ham madde yüklü TIR henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

TIR'dan alevlerin yükseldiğini gören şoför aracı emniyet şeridine çekerken, kısa sürede büyüyen alevler tüm TIR'ı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA