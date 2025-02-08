2 Polise Bıçakla Saldıran Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı: Savunması 'Pes' Dedirtti

İstanbul Bağcılar’da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran Hayrullah B. (25), çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde, "Polislere saldırmaya o anda karar verdim. Düşmanlarım olduğu için bıçak taşıyorum" dediği öğrenildi.

Dün saat 12.00 sıralarında Bağcılar Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir kişi meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı. Saldırıda kadın polis memuru F.İ. ve polis memuru M.E.K. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı 2 polis memurunun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilmişti. Polis ekipleri ise kaçan saldırgan Hayrullah B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRMAYA O AN KARAR VERMİŞ

Emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Hayrullah B. çıkartıldığı Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve düşmanları olduğu için sürekli üzerinde bıçak taşıdığını söylediği öğrenildi. İfadesinde, olay sırasında ani bir karar ile saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten saldırgan suçunu kabul etti.

Saldırı öncesinde polislere ulaşmak amacıyla herhangi bir plan yapmadığını ifade etti.

Kaynak: DHA