Silivri'de hayvana eziyet! Eşeği at arabasına bağlayıp sürükledi, sopa ile dövdü

Silivri’de bir şahıs, at arabasına bağladığı eşeği metrelerce sürükleyip sopa ile döverek eziyet etti.

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Olay, sabah Silivri’de bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. Bir şahıs, eşeği at arabasına bağlayarak yolda metrelerce sürükledi.

At arabasının arkasına bağlı halde koşmaya çalışan eşek, ayakta güçlükle durabildi. O esnada at arabası üzerindeki şahıs elindeki sopa ile eşeğe vurdu.

O anlar olayın yaşandığı benzin istasyonu çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

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