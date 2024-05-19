Şifalı ot toplamak için dağa çıktı, kalp krizi geçirip öldü

64 yaşındaki bir kişi, şifalı ot toplamak için çıktığı dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Şifalı ot toplamak için dağa çıktı, kalp krizi geçirip öldü

Muş’ta yakınlarıyla birlikte dağda şifalı bitki toplarken fenalaşan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muş'ta Mehmet Can Bağları adı verilen dağlarda yakınlarıyla birlikte şifalı bitki toplamaya çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir müddet sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark ederek Çağlayan’ın yanına gelen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, 3 kilometrelik dağ yokuşunu yaya çıkarak Çağlayan’a ulaştı. Çağlayan’a bulunduğu noktadan yaklaşık 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra Çağlayan’ı ambulansla Muş Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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