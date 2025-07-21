Şile Belediye Başkanvekili Belli Oldu

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan seçimde, Şile Belediye Başkanvekili CHP'nin adayı Sacit Terzi oldu.

Son Güncelleme:
Şile Belediye Başkanvekili Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek isim için seçim yapıldı. Şile Belediye Başkanvekili, CHP'nin adayı Sacit Terzi oldu.

NE OLMUŞTU?

Belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu kişilerin, "başkanın ricası", "yardım" gibi ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları iddia edilerek operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin euroyu rüşvet olarak alırken suçüstü yapıldığı da öne sürülmüştü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Belli OlduAdana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Belli OlduSiyaset
Adıyaman Belediyesi Başkanvekili Belli OlduAdıyaman Belediyesi Başkanvekili Belli OlduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şile belediye
Son Güncelleme:
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
Tatile Gidenlere 'Geri Zekalı' Demişti: Ünlü Ekonomist, Sevde Türküsev'i Yerin Dibine Soktu Ünlü Ekonomist, Sevde Türküsev'i Yerin Dibine Soktu
Bu Hafta Sonu 3 Burç İçin Şans Kapıları Aralanıyor Bu Hafta Sonu 3 Burç İçin Şans Kapıları Aralanıyor
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması! Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz
Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum' Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum'
Galatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme Duyuruldu Galatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme Duyuruldu
Tüm Dengeler Değişti: AKP'nin CHP Planları Sil Baştan! AKP'nin CHP Planları Sil Baştan!
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması! Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması