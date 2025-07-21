Şile Belediye Başkanvekili Belli Oldu

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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek isim için seçim yapıldı. Şile Belediye Başkanvekili, CHP'nin adayı Sacit Terzi oldu.

NE OLMUŞTU?

Belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu kişilerin, "başkanın ricası", "yardım" gibi ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları iddia edilerek operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin euroyu rüşvet olarak alırken suçüstü yapıldığı da öne sürülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi