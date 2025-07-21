Tatile Gidenlere 'Geri Zekalı' Demişti: Ünlü Ekonomist, Sevde Türküsev'i Yerin Dibine Soktu

Kredi çekerek tatile giden vatandaşlara hakaret eden Sevda Türküsev'e bir tepki de ünlü ekonomist Emre Şirin'den geldi. Şirin, “86 bin lira yoksulluk sınırı, 26 bin lira açlık sınırı ve insanlar evine ekmek götüremiyor, siz bu insanlar geri zekalı mı bu insanlar kredi çekip tatile gidiyor diyorsunuz" dedi.

Tatile Gidenlere 'Geri Zekalı' Demişti: Ünlü Ekonomist, Sevde Türküsev'i Yerin Dibine Soktu
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Kredi çekerek tatile giden vatandaşlara ‘geri zekalı’ diyen AKP’ye yakınlığı ile bilinen yazar Sevda Türküsev’e tepkiler sürerken, bir tepki de Yatırım ve Finans Danışmanı Emre Şirin’den geldi.

Türküsev, kredi çekip tatile giden vatandaşlara ilişkin yaptığı yorumda, "Bu soruyu İlber Ortaylı'ya sorduğunu farz ediyorum ve cevap veriyorum: Geri zekalı bunlar. Yaşlanınca ben de onun gibi olacağım herhalde" demişti.

Yatırım ve Finans Danışmanı Emre Şirin, Türküsev’e verdiği yanıtın başlangıcında "Biz bu hanımefendi gibi kimseye hakaret edemeyiz ama 'geri zekalıya anlatır gibi' anlatabiliriz artık literatüre girdi bu" ifadelerini kullanarak, Türkiye’deki vatandaşların yüzde 65-70’inin açık sınırı ya da ona yakın bir durumda yaşadığını belirterek, “86 bin lira yoksulluk sınırı, 26 bin lira açlık sınırı ve insanlar evine ekmek götüremiyor, siz bu insanlar geri zekalı mı bu insanlar kredi çekip tatile gidiyor diyorsunuz. İnsanlar demek ki bu insani, insan onuruna yaraşır hakkı olan tatil yapabilme hakkını kullanamıyor demek ki” dedi.

Vatandaşların 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de ayağını denize sokamadığını kaydeden Şirin, “Çoluğu çocuğu istiyorsa, kendini sıkıntıya sokma pahasına tatil de alabilir insanlar, anne bana sonuçta bu insanlar” dedi.

AKP'li Yazar Sevda Türküsev Krediyle Tatile Gidenleri Hedef Aldı: 'Gerizekalı Bunlar'AKP'li Yazar Sevda Türküsev Krediyle Tatile Gidenleri Hedef Aldı: 'Gerizekalı Bunlar'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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