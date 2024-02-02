Silahlı saldırının arından mektuplu tehdit: Sıradaki hedef Saint Antuan Kilisesi

Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırının ardından Saint Antuan Katolik Kilisesi’ne Kâbe ve Türk bayraklı mektup gönderildiği açıklandı.

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Silahlı saldırının arından mektuplu tehdit: Sıradaki hedef Saint Antuan Kilisesi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlenmiş ve bir kişi yaşamını yitirmişti.

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Tuncer Murat Cihan'ın hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında tetikçilerin de olduğu 60 kişiyi gözaltına alınmış, şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilmek üzere, geri gönderme merkezine gönderilmişti.

Kalan 34 şüphelinin ise 25'i tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

ŞİMDİ DE MEKTUP GÖNDERİLDİ

Sarıyer'deki saldırının ardından İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Saint Antuan Katolik Kilisesi’ne Kâbe ve Türk bayraklı mektup gönderildi.

Mega kentin en büyük ve cemaati en kalabalık Katolik kilisesi Saint Antuan'a gönderilen bu mektup, Santa Maria'daki silahlı saldırı dosyasına ekledi. İki olayın ilintili olarak değerlendirildiği belirtildi.

Silahlı saldırının arından mektuplu tehdit: Sıradaki hedef Saint Antuan Kilisesi - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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