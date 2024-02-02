Ece Üner TV100'den ayrıldı: Yakında görüşmek üzere

Akşam kuşağının ilgiyle takip edilen haber sunucusu Ece Üner, TV100'den istifa ettiğini açıkladı.

Tv100 Ana Haber Bülteni’ni sunan Üner, ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

“Tv 100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyecilerime çok teşekkür ederim. TV100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere.”

Tv 100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyecilerime çok teşekkür ederim. @tv100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere 🙏💌 — Ece Üner (@eceuner12) February 2, 2024

ECE ÜNER KİMDİR?

Ece Üner, 21 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Şanlıurfalı Dinç Üner ve Makedonya göçmeni Ayşe Meral Üner'in kızıdır.

Koç Özel Lisesini bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu dönem birincisi olarak bitirdi. Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

Meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile 2013'te evlendi. 12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

TV100'den ayrılan Ünver, geçmişte Show TV'nin akşam haberlerini sunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem