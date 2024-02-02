İstanbul'da kadın cinayeti: İngiliz öğretmen, saplantılı erkek tarafından katledildi

İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, Mustafa G. isimli kişi tarafından silahla katledildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, dün saat 15.20 sıralarından okuldan çıktı.

Aracına binen Erorbay’a yanaşan ticari taksi şoförü olduğu belirtilen Mustafa G., genç kadını zorla araçtan indirdi. Ardından tartıştığı kadına ateş etti. Erorbay, hayatını kaybetti. Cinayetin ardından katil zanlısı Mustafa G., kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Mustafa G. hastaneye kaldırıldı. İngilizce öğretmeni Erorbay’ın ise hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, ticari taksicilik yapan Mustafa G.’nin öğretmen Erorbay’a takıntılı biri olduğu öğrenildi. Sık sık okul çıkışına gelerek kadını rahatsız ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.