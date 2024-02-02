'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıda ölümüne ilişkin yürütülen çalışma sonucunda gözaltına alınan E.B'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Cinayetin ardından 24 yaşındaki Erkan Baykut, Beyoğlu’ndaki evinde yakalandı. Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Erkan Baykut emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.

Kaynak: İHA