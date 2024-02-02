Cinayette yeni iddia: Palalı Sabri'nin katilleri, eski ortağının çalışanları

Gezi Direnişi'nde eylemcilere pala ile saldırdığı için Palalı Sabri olarak tanınan Sabri Çelebi'nin katilleri hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Cinayette yeni iddia: Palalı Sabri'nin katilleri, eski ortağının çalışanları

Gezi Parkı Direnişi'nde eylemcilere palayla saldırdığı için "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Çelebi'yi vuran kişilerin, eski ortağı C. K.'nin çalışanları olduğu kaydediliyor.

Habere göre C. K., Gezi eylemleri sürecinde göstericilere saldıran Çelebi'nin Taksim'deki işyerinde ortaktı. C. K.'nin kardeşi Şeyhmus K. de Çelebi ile birlikte yargılanmıştı. Dün geceki saldırı sonrası C. K.'nin çalışanlarının, işyerini kapatarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirtiliyor.

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NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre aracıyla seyir halinde ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durduruldu. Çelebi ile kendisini durduran kişi arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk attı. Kavganın kızışmasının ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. O anda saldırgan, belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi’ye ateş etti. Ağır yaralanan Çelebi, kendi aracıyla hastaneye götürülürken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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