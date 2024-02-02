Gezi protestolarında eylemcilere saldıran Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü

Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırması ile 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Gezi protestolarında eylemcilere saldıran Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü

Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi isimli şahıs uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Çelebi, Gezi protestolarında eylemcilere pala ile saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak tanınıyordu.

248 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Çelebi'ye fuhuş iddiasıyla dava açılmış, açılan davada Çelebi'nin 248 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Hakkında kadınları zorla fuhşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan eylemcilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. 11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

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