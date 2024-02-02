Eskişehir'de duyulan patlama sesiyle ilgili valilikten açıklama!

Eskişehir'de bugün saat 11.00 sıralarında kentin birçok noktasında şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Nereden geldiği bilinmeyen patlama sesi vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olurken, Eskişehir Valiliği konuyla ilgili açıklama paylaştı.

"TEST VE TECRÜBE UÇUŞU SIRASINDA MEYDANA GELDİ"

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde işitilen patlama sesinin 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından emniyetli sahada gerçekleştirilen test ve tecrübe uçuşu sırasında meydana geldiği belirtildi.

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Ayrıca, saat 16.00'a kadar davam edecek olan çalışmalar nedeniyle gün içerisinde benzer sonik patlama seslerinin duyulabileceği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem