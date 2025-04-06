Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti

İlçe merkezinde bir kafede Yakup A. ile Selman K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Selman K, üzerinde taşıdığı silahla Yakup A'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Yakup A, kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup A'nın evli ve Aras EDAŞ'ta görev yaptığı, Selman K'nin ise uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Selman K, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

Kaynak: AA