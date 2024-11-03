'Silah Üretiyor' Denilmişti... Eski Özel Harekat Daire Başkanına Soruşturmada 'Menzil' İddiası!

Özel Harekat Daire Başkanı olarak 7 yıl görev yapan Selami Türker hakkında "silah ürettiği" iddiasıyla soruşturma açıldı. Ancak bu soruşturmanın, Türker'in Menzil tarikatının yapılanmasına izin vermediği için açıldığı öne sürüldü.

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'Silah Üretiyor' Denilmişti... Eski Özel Harekat Daire Başkanına Soruşturmada 'Menzil' İddiası!

Türkiye'deki tarikat yapılanmaları ile ilgili tartışmalar gündemden düşmezken, bu yapılanmalarla alakalı dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde 7 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Hareket Daire Başkanlığı yapan Selami Türker'e 'silah üretme' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Meslekten ihraç gerektiren suçlamada müfettiş 'kınama cezası' isterken, emniyet kulislerinde, Türker'in Menzil yapılanmasına izin vermemesi sebebiyle bu soruşturmanın açıldığı söyleniyor.

GÖREVİ SONA ERDİKTEN İKİ AY SONRA SORUŞTURMA

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Özel Harekat'tan 2011 yılında, o dönem etkin olan 'FETÖ'cüler tarafından tasfiye edildiği konuşulan Selami Türker, 17-25 Aralık Operasyonları'ndan hemen sonra İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu. Daha sonra polis başmüfettişi olarak görevine devam eden Türker, 2016 yılında Soylu İçişleri Bakanı olduktan Özel Harekat Daire Başkanı olmuş, Soylu'nun görev süresince de koltuğunu korumuştu.

'Silah Üretiyor' Denilmişti... Eski Özel Harekat Daire Başkanına Soruşturmada 'Menzil' İddiası! - Resim : 1

Türker'in görevinin sona ermesinden yaklaşık 2 ay sonra, hakkında bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturma, Özel Harekat Daire Başkanlığı 1. Taktik Operasyon Şube Müdürlüğü poligonunda bulunan tek katlı bir binada yapılan incelemelerde, bakım ve onarım için kullanılan yedek parçalar ve teçhizatın yanı sıra tamiratın dışında silah ve fişek yapımında, namlu açma işlemlerinde kullanılacak araçların bulunduğu iddiasıyla başlatıldı.

ÖNCE İHRAÇ SONRA KINAMA İSTENDİ

Geçmişte yaşanan çatışmalarda gazi olan iki personelin, Türker döneminde silah onarımı ve bakımında görevlendirilmesi üzerine hazırlandığı belirtilen tek katlı binada atölyenin kilidi değiştirildikten sonra tutulan tutanakla başlatılan soruşturmayla ilgili, geçen ay polis başmüfettişi bir rapor hazırladı.

'Silah Üretiyor' Denilmişti... Eski Özel Harekat Daire Başkanına Soruşturmada 'Menzil' İddiası! - Resim : 2

Türker'in yanı sıra, dönemin 1. Taktik Operasyon Şube Müdürü ve Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı da soruşturmaya dahil edildi. Raporda söz konusu personel silah üretmekle suçlandı. İhraç istemiyle başlatılan soruşturmada, polis başmüfettişinin hazırladığı rapora göre, Türker, yardımcısı ve şube müdürünün 'görev sırasında mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulundukları' belirtilerek kınama cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

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Kaynak: Gazete Duvar

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