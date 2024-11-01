Tarikat Yurdunda Çocuklara İşkence! Şikayet Gitti, Yönetim 'Olur Öyle' Dedi

Tarikat yurtlarındaki eğitim ve tutum devamlı bir tartışma konusu olarak gündemden düşmezken, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Suffe Derneği isimli tarikat yurdunda, çocuk yaştaki 20 öğrencinin eğitmenler tarafından sık sık darp edildiği ve olayın yurt yönetimi tarafından örtbas edildiği öğrenildi.

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre; ulaşılan görüntülerde, kursta eğitmenlik yapan M.A.’nın ders alanında birçok çocuğu darp ettiği görülürken, yıllarca yurtta "işkenceye" maruz kaldığını söyleyen çocuklar yurttan ayrıldı.

'YÖNETİM 'O SİZİN HOCANIZ OLUR ÖYLE' DEDİ'

Yaşadıklarını anlatan çocuklardan 17 yaşındaki A.A, “Sabah namazında odamıza gelip, bizi döverek uyandırıyordu. Yöneticilere söylediğimiz zaman ‘O sizin hocanız, olabilir böyle şeyler’ yanıtını alıyorduk” diyerek yaşadıkları sürecin çözümsüz bırakıldığını söyledi.

'DİN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORLARDI'

Ailesinin de yurt yönetimini desteklemesi nedeniyle bir yıl boyunca zor koşullarda yurtta kalmak zorunda kalan A.A, yurda gelen bağışların da bu hocalar tarafından alıkonulduğunu belirterek, “Din üzerinden para kazanıyorlardı” dedi. Haftanın 3-4 günü yurtta kalan tüm çocukların dayak yediğini belirten A.A., birçok çocuğun korkması nedeniyle olayları ailesine anlatamadığını belirtti.

'YEMEK YERKEN BİLE ANİDEN GELİP DÖVERDİ'

Yurtta iki yıl kalan 16 yaşındaki B.A ise M.A’nın herhangi bir olay olmadan bile şiddet uyguladığını vurgulayarak, “Yemekhanede yemek yerken gelip ‘Düzgün ye şerefsiz’ diyerek dövmeye başladı” diyerek yurtta işkencenin olağan bir durum olduğunu ifade etti. “İt muamelesi görüyorduk” diyen B.A, yaşadığı şiddet olaylarını kameradan izlediğini fakat sonrasında görüntülerin silindiğini belirtti.

Kaynak: Sözcü