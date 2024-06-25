AKP’li belediyeden tarikat ve cemaatlere milyonluk ihale! Vatandaşlara dağıtmak için Menzil ve Ensar'ın kitaplarını satın aldı

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 29 Nisan tarihinde AKP’li Pendik Belediyesi, “2024 Yılı Kitap Alımı” adı altında ihale düzenledi. 21 Mayıs’ta ise İdeal Kültür Yayıncılık Şirketi ile 2 milyon 820 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; ihalenin, “Yeni kurulacak olan kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının karşılanması, belediyeye ait kütüphanelerin kitap çeşitliliğinin güncellenip mevcudunun artırılması ve ‘Pendik Okuyor’ kapsamında dağıtılması amacıyla” düzenlendiği belirtildi.

Alınan kitaplardan bazılarının tartışma yaratacak türden olduğu ortaya çıktı. Belediyenin aldığı kitapların bir kısmı şu şekilde:

• Menzil Cemaati’ne bağlı Semerkand Yayınları’ndan “Temel Akaid ve Büyük Günahlar” , “Böyle Seslendiler” , “İnanç Hazinesi” , “Aile Sohbetleri” , “Hz. Peygamber’İn Aile Hayatı” , “Namaz Kitabı” , “İmandan İhsana Semerkand” , “İslam’In Yükselişi” ve “İslamiyet ve Hıristiyanlık” ile çok sayıda kitap alındı.

• Ensar Vakfı’na bağlı Ensar Neşriyat’tan ise “Ana Hatlarıyla İslam Tarihi” , “Mirü'l-Mü'minin Hz. Ali” , “Başarı İnanç İşidir” , “Başarının Büyüsü” , “En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Eğitim Metotları” ve “Evde Ve Okulda Başarılı Eğitimin Sırları Ailede” isimli kitaplar alındı. 2016 yılında Ensar Vakfı’nın Karaman'daki yurtlarında, 45 çocuk, onlardan sorumlu olan bir öğretmen tarafından cinsel istismara maruz bırakılmıştı. İstismarın duyulmasının ardından, cinsel istismara maruz bırakan Muharrem Büyüktürk tutuklanarak 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu skandala rağmen iktidar Ensar Vakfı’na destek vermeyi sürdürdü.

• Milli Gençlik Vakfı’na bağlı MGV Yayınları’ndan “Gençler İçin Sosyal Medya İlmihal” , “Güncel Yanılgı Karşısında Müslümanca Duruş” ile “Son Okçular Tepesi Evimiz, Ailemiz” kitapları alındı. Vakfın başkanlığını ise daha önce zamanda Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevini de yapan ve Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) de Başkanı olan Salih Turhan yapıyor.