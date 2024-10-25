Liderlik Tartışmasında Yeni Perde: Menzil'de 'Özel Hakem Heyeti' Kuruldu

Menzil tarikatında, liderlerinin ölümünden sonra oğulları arasında başlayan çekişmenin sona ermesi için özel bir hakem heyeti kuruldu.

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Liderlik Tartışmasında Yeni Perde: Menzil'de 'Özel Hakem Heyeti' Kuruldu

Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol’un geçen yılın Temmuz ayında ölümünden sonra üç oğlu arasında başlayan çekişmenin sonuçlandırılması ve paylaşımın yapılması için özel bir hakem heyeti kuruldu. Tarikatın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre özel mahkeme kurulması konusunda Menzil Camii’nde 22 Ekim geçtiğimiz Salı günü cemaat huzurunda bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Abdülbaki Erol’un üç oğlundan “Gavsımızın üç halifesi” diye söz edilerek şöyle denildi:

“Rahmetli Gavsımızın (alim insan) mahdumları olan büyüklerimiz; miras, köy, ilim ve irşad mekanlarının durumu dahil tüm ihtilaflı konuların değerlendirilmesi ve hükme bağlanması hususunda bir hakem heyeti tayin ettiler. Gavsımızın diğer üç halifesi, hüküm merci olarak kabul edildi.”

DERGAH BİLE BASTILAR

Menzil lideri Abdülbaki Erol’un ölümünden sonra üç oğlu da liderliğini açıkladı, aralarındaki çekişme de pek çok kez görüntülere yansıdı. Bu görüntülerde, her oğlun müritlerinin birbirlerinin dergahını bastıkları, birbirlerini yemek üzere oldukları dile getirildi.

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