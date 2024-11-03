Bahçeli'nin Çıkışı, Erdoğan'ın Çağrısı... AKP Siyasette Son Yaşananları Seçmene Soracak

Türkiye'de son dönemde ekonomide ve siyaset alanında yaşanan gelişmelerle AKP'nin oy oranında bir 'kıpırdanma' olduğu iddia edildi. AKP'nin siyasette Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan sürecin de seçmene soracağı iddia edildi.

Bahçeli'nin Çıkışı, Erdoğan'ın Çağrısı... AKP Siyasette Son Yaşananları Seçmene Soracak

Türkiye’de siyaset iklimi günden güne değişiklik gösterirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çıkışıyla başlayan süreç ve CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasın ardından belediyeye kayyım atanması gibi gelişmeler son günlerde gündemden düşmedi.

Geçen yerel seçimde birincilik koltuğuna oturan CHP, son anketlerin büyük çoğunluğunda da liderliğini sürdürürken, AKP’li yöneticilerin de bu durumu doğruladığı iddia edildi. Ancak son gelişmelerle birlikte AKP’de de yukarı yönlü bir kıpırdanma olduğu bildirildi.

Bahçeli'nin Çıkışı, Erdoğan'ın Çağrısı... AKP Siyasette Son Yaşananları Seçmene Soracak - Resim : 1

AKP'DE KIPIRDANMA VAR

Ekonomide yaşanan gelişmelerle, AKP’li seçmenin ekonominin düzeleceğine inancın yerleştiğini söyleyen AKP’li yetkililer, “Bu süreçte CHP’de pozitif bir şey olmadı. Oyunu koruyacak ya da artıracak bir şey yapmadı. Bizim seçmenimizin ise AK Parti’nin toparlanacağına inancı yükselmeye başladı. Seçmen tüm bunları test ederek bir karara varacak” ifadelerini kullandı.

Aralıklı olarak seçmenin siyaset ve ekonomi başta olmak üzere nabzını tutan AKP’nin son gelişmeleri de seçmene soracağı iddia edildi. İddiaya göre, AKP’, MHP lideri Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kürtlere yönelik çağrısı ile devam eden süreç seçmene sorulacak.

Bahçeli'nin Çıkışı, Erdoğan'ın Çağrısı... AKP Siyasette Son Yaşananları Seçmene Soracak - Resim : 2

Kasımda sonuçlanması beklenen araştırmada, seçmenlere açık uçlu sorular sorulacak ve önerileri de bu minvalde alınacak.

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