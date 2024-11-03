Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Kimdir?

8 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Burcu Köksal, sol görüşlü bir öğretmen ailesinin çocuğudur. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukatlık yapmaya başladı.

Köksal, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve Tüketiciyi Koruma Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı.

2007 yılında CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildi. 2015 yılında düzenlenen Türkiye genel seçimlerinde CHP'den Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP’li milletvekili ile birlikte İYİ Parti’ye geçiş yaptı; ancak 10 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü.

Sonuç olarak, 27. dönem TBMM'ye CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak seçildi. 2023 genel seçimlerinde de yine CHP'den Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi ve CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi