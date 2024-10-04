Silah Kaçakçığı Operasyonu'nda 3 Gözaltı

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 gözaltı

Silah Kaçakçığı Operasyonu'nda 3 Gözaltı

Şanlıurfa’da jandarma tarafından gerçekleştiren operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele Kapsamında” Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 7 adet uzun namlulu silah, 3 adet tabanca, 21 adet şarjör, bin 196 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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