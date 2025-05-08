Sıcaklıklar Çok Fena Düşecek! Güneşe Aldanıp Montları Kaldırmayın! Sağanak da Yolda

Türkiye’de sıcak havalar etkisini sürdürürken, uzman isimden dikkat çeken açıklamalar geldi. Sıcak havaların yerini hafta sonuna serin ve yağışlı havalara bırakacağı açıklandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu ülke genelinde soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağını söyledi.

Yağışlarla beraber hava sıcaklıklarının 7-8 derece düşeceğini belirten Çelik, "Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek” ifadelerini kullandı.

Yarın havaların çoğunlukla parçalı bulutlu olacağını belirten Çelik, iç kesimlerde kısa süreli yağılar olabileceğini işaret ederek, “Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz” diye konuştu.

Çelik, cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde yağışların kuzey kesimlerde başlayacağını ve 11 Mayıs Pazar günü ise doğuya hareket edeceğinin altını çizdi.

Çelik, İstanbul’da yarın yağış beklenmediğini söylerken, kentte cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını belirtti. Pazar günü ise yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul’a parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kaydedildi.

Çelik, "Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek. Sıcaklık hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artacak diyebiliriz." dedi.

Ankara'da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görüleceğini belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü Ankara'da yine il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var." tahmininde bulundu.

Ankara’da sıcaklıkların hafta sonunda 19-20 derecelere ineceğini söyledi.

Kaynak: AA