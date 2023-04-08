Seyir halindeki ticari araç, alev topuna döndü

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde olan bir ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle cayır cayır yandı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Seyir halindeki ticari araç, alev topuna döndü

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde olan bir ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle cayır cayır yandı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Söke-Kuşadası yolu üzeri Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yolda alev topuna döndü. Bir anda alevlerin yükseldiği aracın sürücüsü kendini zorlukla dışarı attı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangında araç tamamenküledönerken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

THY uçağı Kayseri'ye acil iniş yaptı! THY uçağı Kayseri'ye acil iniş yaptı!
Şerbetin ölçüsü böyle yapılırsa şaşmıyor! Bardak bardak içiliyor.. Şerbetin ölçüsü böyle yapılırsa şaşmıyor! Bardak bardak içiliyor..
Almanya'da Türk taksici boğazı kesilerek öldürüldü! Almanya'da Türk taksici boğazı kesilerek öldürüldü!
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..
ÇOK OKUNANLAR
Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı
Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..