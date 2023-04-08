THY uçağı Kayseri'ye acil iniş yaptı!

Türk Hava Yolları'nın (THY) Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının motoruna kalkıştan kısa bir süre sonra kuş çarptı. Uçağın motorunda alev görülmesi üzerine Kayseri'ye acil iniş yapıldı.

THY uçağı Kayseri'ye acil iniş yaptı!

THY’nin önceki gün gerçekleştirdiği TK2015 sefer sayılı Kayseri-İstanbul seferini yapan TC-JYP kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı, Erkilet Havalimanı'ndan 18.15'de kalkış yaptı.

Uçağın kalkışının ardından kısa süre sonra yolcular tarafından uçakta ilk olarak patlama sesi duyuldu. Patlama seslerine bağlı olarak uçağın kanadının altındaki motorlardan birinde alevler görülmesiyle kabin ekibi durumu pilotlara haber verdi.

ACİL İNİŞ YAPTI

Olay üzerine Kayseri’ye geri dönüş kararı alan pilotlar hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi. Uçak güvenli bir şekilde Erkilet Havalimanı’na inmeyi başardı.

Öte yandan, yapılan incelemelerde, patlama sesine ve alevlerin çıkmasına sebep olan şeyin uçağın motoruna çarpan kuş olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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