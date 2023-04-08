İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılıyor

Başakşehir'de düzenlenecek metro açılışı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılıyor

İstanbul Başakşehir'de bugün gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.

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