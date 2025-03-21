Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Batman'da bir otomobil seyir halindeyken alevler içinde kaldı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

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Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Necat Sezer Bulvarı'nda ilerleyen otomobil motor kısmında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan duman sonrası tutuştu.

Sürücü, otomobili yol kenarında durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olaydan etkilenen olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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