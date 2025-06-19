Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

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Osmaniye-Kadirli yolu üzerindeki Sakarcalık köyü yol ayrımında bir otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracın içinden kendini son anda dışarı atarak yara almadan kurtulurken, yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

Olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü; ancak otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA