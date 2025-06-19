4 Aylık Bebeğe 1 Saatlik Kabus! Baba Dehşeti Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
Tekirdağ’da eşi evden ayrılan Tolgahan T., 4 aylık bebeğine dehşeti yaşattı. Minik çocuğu üçüncü kattan aşağı kalkmaya çalışan babayı, polis ekipleri dakikalar sonra ikna ederek aşağı indirdi. Bebeğine kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., eşi Şirin T. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
CAMDAN ATMAYA ÇALIŞTI
Tartışma sonrasında diğer çocuğunu yanına alarak annesinin evine giden Şirin T. Dakikalar sonra korkunç bir manzara ile karşılaştı.
Tolgahan T., 4 aylık bebeğini kucağına alıp 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalktı.
1 SAAT SÜREN KABUS
Polisin 1 saat süren çabası sonrasında sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve durumu iyi olan bebek, annesi Şirin T.'ye teslim edildi. Baba Tolgahan T. İse gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: