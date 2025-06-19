4 Aylık Bebeğe 1 Saatlik Kabus! Baba Dehşeti Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., eşi Şirin T. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

CAMDAN ATMAYA ÇALIŞTI

Tartışma sonrasında diğer çocuğunu yanına alarak annesinin evine giden Şirin T. Dakikalar sonra korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Tolgahan T., 4 aylık bebeğini kucağına alıp 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalktı.

1 SAAT SÜREN KABUS

Polisin 1 saat süren çabası sonrasında sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve durumu iyi olan bebek, annesi Şirin T.'ye teslim edildi. Baba Tolgahan T. İse gözaltına alındı.

Kaynak: DHA