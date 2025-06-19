4 Aylık Bebeğe 1 Saatlik Kabus! Baba Dehşeti Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Tekirdağ’da eşi evden ayrılan Tolgahan T., 4 aylık bebeğine dehşeti yaşattı. Minik çocuğu üçüncü kattan aşağı kalkmaya çalışan babayı, polis ekipleri dakikalar sonra ikna ederek aşağı indirdi. Bebeğine kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu.

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4 Aylık Bebeğe 1 Saatlik Kabus! Baba Dehşeti Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., eşi Şirin T. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

4 Aylık Bebeğe 1 Saatlik Kabus! Baba Dehşeti Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 1

CAMDAN ATMAYA ÇALIŞTI

Tartışma sonrasında diğer çocuğunu yanına alarak annesinin evine giden Şirin T. Dakikalar sonra korkunç bir manzara ile karşılaştı.

4 Aylık Bebeğe 1 Saatlik Kabus! Baba Dehşeti Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 2

Tolgahan T., 4 aylık bebeğini kucağına alıp 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalktı.

4 Aylık Bebeğe 1 Saatlik Kabus! Baba Dehşeti Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 3

1 SAAT SÜREN KABUS

Polisin 1 saat süren çabası sonrasında sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve durumu iyi olan bebek, annesi Şirin T.'ye teslim edildi. Baba Tolgahan T. İse gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Çorlu
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