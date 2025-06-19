Üniversite Öğrencisini Bıçakladı, Serbest Kaldı

Samsun'da deniz kenarında oturan üniversiteli grupla, etrafta bulunan şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa süre içinde kavgaya dönen olayda kan aktı. Üniversite öğrencisini bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Üniversite Öğrencisini Bıçakladı, Serbest Kaldı
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Samsun-Atakum'da arkadaşlarıyla keyifli bir vakit geçirmek isteyen üniversite öğrencisi dehşeti yaşadı.

Adnan Menderes Sahil Bulvarı'ndaki Marina kayalıklarında bir araya gelen öğrenci ve arkadaşlarıyla o esnada kayalıklar bulunan şahıslar arasında gürültü kavgası çıktı.

Kavgada birden bıçaklar çekildi. Bu sırada B.K. (19) üniversite öğrencisi M.T.'ye (19) bıçakla saldırarak yaraladı.

Üniversite Öğrencisini Bıçakladı, Serbest Kaldı - Resim : 1

Çevredekiler büyük bir korkuyla ekiplere haber verdi. Yaralı genç, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırgan B.K. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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