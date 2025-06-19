Hatay'da Altyapı Çalışmasında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde atık su altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. İhmal iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi'nde yürütülen atık su altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük, can kaybıyla sonuçlandı. Sabah saat 10.30 sularında yaşanan olayda, iki işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hatay'da Altyapı Çalışmasında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İddiaya göre, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle zemin aniden çöktü. Göçük altında kalan iki kişiyi kurtarmak için bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu toprak altından çıkarılan işçiler, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri henüz açıklanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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