Şeyh Maksud'da Operasyonlar Tamamlandı! Son Mahalle de YPG'den Kurtarıldı

Halep kent merkezinde yürütülen operasyonların ardından YPG unsurlarının kontrolündeki son mahallenin de temizlendiği, teröristlerin Fırat’ın doğusuna tahliyesi için sürecin başlatıldığı bildirildi.

Şeyh Maksud'da Operasyonlar Tamamlandı! Son Mahalle de YPG'den Kurtarıldı
Suriye ordusunun Halep kent merkezinde yürüttüğü operasyonların ardından bir mahallede kuşatılan terör örgütü YPG unsurlarının, Fırat’ın doğusuna sevk edilmesine yönelik “tahliye” sürecinin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, Halep’te örgütün kontrolünde bulunan son yerleşim alanının da tamamen temizlendiğini açıkladı.

ŞEYH MAKSUD’DA OPERASYONLAR TAMAMLANDI

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'teki Şeyh Maksud mahallesinin terör örgütünden temizlendiği belirtilerek, "Sivilleri evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz, çünkü terör örgütlerinin unsurları aralarında saklanıyor. Siviller, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için sokaklarda bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir" ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusundan gelen açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi’nde YPG terör örgütüne mensup çok sayıda teröristin gözaltına alındığı, ağır ve orta silahlar ele geçirildiği belirtildi.

