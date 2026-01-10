Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda

Altın kaçakçılığına yönelik operasyonların ardından konuşan İslam Memiş, kota uygulamasının 2026’da kalkmasıyla gram altında kademeli olarak en az 1000 liralık düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Altın kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 büyük şirkete düzenlenen operasyonların ardından, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten piyasaları yakından ilgilendiren dikkat çekici açıklamalar geldi. Memiş, kota uygulamasının 2026 yılında sona ereceğini belirterek, bu gelişmenin gram altın fiyatlarında kademeli olarak en az 1000 TL’lik düşüşe yol açabileceğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen son operasyonda, aralarında ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş.’nin de bulunduğu 7 şirkete eş zamanlı baskın yapıldı. TGRT Haber’e konuşan Memiş, operasyonların özellikle Kapalıçarşı esnafı açısından piyasada rahatlama yarattığını ifade etti.

“KARABORSA DURUMU VAR”

Piyasada ciddi bir dengesizlik oluştuğunu vurgulayan Memiş, “Kapalıçarşı’da gümüş yok, 15 günde randevu veriyorlar. Bu kotayı delenler yurtdışından kaçak altın getirdiler, devletin yasağına karşı geldiler” dedi. Kamu zararının 100 milyar TL’yi bulduğunu savunan Memiş, “Dışarıdan altın getirip kotayı delenler işçilik farkını getirdi. Külçe gümüşe piyasada 100 dolar işçilik isteniyor. Bu balon patlamadan önce 10 dolardı. Buralarda da bir karaborsa durumu var. Vatandaş pahalı bir şekilde altın ve gümüş almış oluyor” ifadelerini kullandı.

“ESNAF NEFES ALDI”

Operasyonların ardından piyasada tekelleşmenin kırıldığını belirten Memiş, “Bu operasyondan sonra Kapalıçarşı esnafı rahat bir nefes aldı. Çünkü tekelcilik son buldu” dedi.

“ALTIN FİYATLARI EN AZ BİN LİRA DÜŞER”

Kota uygulamasının 2026 yılında kalkacağını yineleyen Memiş, “Kota kalkarsa altın fiyatları en az 100 lira geriler” diyerek, bu düşüşün kademeli olarak toplamda bin lirayı bulabileceğini dile getirdi.

ALTIN TİCARETİNDE NAKİT DÖNEMİ

Altın alım satımına ilişkin yeni düzenlemelere de değinen Memiş, “2025 yılındaki karar şu şekilde; 30 bin TL’ye kadar altın alışverişini elden yapabilir, 30 Bin TL sonrasını bankalar üzerinden havale yapmak suretiyle alınabilir” sözleriyle nakit işlemlere getirilen sınırlamayı hatırlattı.

