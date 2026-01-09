Hakan Fidan'dan Flaş Suriye Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı’nda konuştu. Halep'te terör örgütü YPG ile Suriye ordusu arasında süren çatışmalara değinen Bakan Fidan, "Bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz oldu, yakından takip ediyoruz. Suriye’de kamu düzeninin sağlanması önemli. Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz" dedi.

GÜLER'DEN DESTEK MESAJI

Milli Savunma Bakanı Güler de konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Türkiye olarak Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Ülkedeki tüm etnik gruplara eşit bir şekilde yaklaşan Suriye hükümeti, kamu düzeninin sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu mücadele başlatmıştır. Bu operasyon tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, tek devlet-tek ordu doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. "

10 MART MUTABAKATI NEDİR?

Suriye'nin geçiş hükümeti lideri Ahmed Şara ile YPG'nin de çatısı altında yer aldığı SDG komutanı Mazlum Abdi arasında Şam'da imzalanan 8 maddelik bir çerçeve anlaşma 10 Mart 2025 tarihinde imzalanmıştı. ABD arabuluculuğunda gerçekleşen bu mutabakat, SDG'nin kontrolündeki bölgelerin askeri ve idari yapılarının merkezi Şam yönetimine entegrasyonunu öngörüyor.

Kaynak: AA