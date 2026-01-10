AFAD Açıkladı! Muğla Fethiye'de Deprem

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, kıyıya 36 km mesafede saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Açıkladı! Muğla Fethiye'de Deprem
