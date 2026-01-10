AFAD Açıkladı! Muğla Fethiye'de Deprem
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, kıyıya 36 km mesafede saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, kıyıya 36 km mesafede saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [36.61 km] Fethiye (Muğla)
Tarih:2026-01-10
Saat:05:55:01 TSİ
Enlem:36.36028 N
Boylam:28.73667 E
Derinlik:40.08 km
Detay:https://t.co/dqffChndtU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: