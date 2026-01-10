Bebek Hoteli’nde Gece Yarısı Operasyonu: Jandarma Narkotik Köpekleriyle Yeniden Girdi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce mühürlenen Bebek Hoteli’nde jandarma ekipleri narkotik köpeklerinin de katılımıyla yeniden arama yaptı.

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde bir kez daha operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Hoteli’nde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, söz konusu mekanlar hakkında 1 ay süreyle kapatma kararı verilmişti. Dosya kapsamında, otelin sahibi olan yapımcı Muzaffer Yıldırım da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

OTELDE ARAMA YAPILDI

Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.

Kaynak: DHA

