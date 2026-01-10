Bebek Hoteli’nde Gece Yarısı Operasyonu: Jandarma Narkotik Köpekleriyle Yeniden Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde bir kez daha operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Hoteli’nde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, söz konusu mekanlar hakkında 1 ay süreyle kapatma kararı verilmişti. Dosya kapsamında, otelin sahibi olan yapımcı Muzaffer Yıldırım da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

OTELDE ARAMA YAPILDI

Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.

