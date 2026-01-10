Yenibosna D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

Bahçelievler Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Trafikte ise yoğunluk oluştu.

Kaynak: DHA

