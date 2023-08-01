Sevgilisinden ayrıldı, komaya girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kız arkadaşından ayrılan genç alkol komasına girdi.

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Sevgilisinden ayrıldı, komaya girdi

Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre sevgilisinden ayrılan 18 yaşındaki M.S. aşırı miktarda alkol aldı.

Komaya giren gencin bağırmasını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.S.’ye ilk müdahalesi sonrası ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alkollü gencin tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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