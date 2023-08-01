Çorum'da kadın cinayeti

Çorum'da Sungurlu'da yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Çorum'da kadın cinayeti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 37 yaşındaki kadın, silahla öldürülmüş olarak yol kenarında bulundu.

Demirşeyh köyü Topaç mevkiinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, isminin G.A. olduğu belirlenen kadının silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Öte yandan kadının yakınlarının jandarmaya verdiği ifadede, bir çocuk annesi G.A'nın boşanma aşamasında olduğu, başka bir şehirde görevli polis memuru eşi M.A. ile çocukları ve bir yakınlarıyla pikniğe gittikleri, M.A'nın eşini ve çocuğunu yanına alarak su almak için piknik yaptıkları yerden uzaklaştığı ve geri dönmediğini belirtti.

Jandarma tarafından aranan M.A'nın eşini öldürdükten sonra çocuğuyla birlikte kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Etiketler
Çorum
Memur-Sen heyeti Mehmet Şimşek'le görüştü Memur-Sen heyeti Mehmet Şimşek'le görüştü
STAR TV'de yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde oynuyordu. O ülkeye gitti, herkes şaşırdı STAR TV'de yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde oynuyordu. O ülkeye gitti, herkes şaşırdı
Dev firma iflas bayrağı çekti! Bursa merkezli tekstil devi iflas etti Dev firma iflas bayrağı çekti! Bursa merkezli tekstil devi iflas etti
Grup Yorum ve Ermeni dans grubu Munzur Festivali'ne 'uygun' görülmedi Grup Yorum ve Ermeni dans grubu Munzur Festivali'ne 'uygun' görülmedi
ÇOK OKUNANLAR
Çorum'da kadın cinayeti Çorum'da kadın cinayeti
Kuyumcular gram altın sahiplerine tarih ve rakam verdi: Büyük sürprizler vadediyor Kuyumcular gram altın sahiplerine tarih ve rakam verdi
Başlarına talih kuşu konması an meselesi: En şanslı 5 burç açıklandı Talih onların yüzüne gülüyor: En şanslı 5 burç açıklandı
Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor!
Motorine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli Motorine yeni zam geliyor