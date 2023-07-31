Memur-Sen heyeti Mehmet Şimşek'le görüştü

Memur-Sen heyeti ziyarette, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi, kamu görevlilerinin beklentilerini ve Memur-Sen'in tekliflerini Bakan Mehmet Şimşek'e iletti.

Memur-Sen heyeti Mehmet Şimşek'le görüştü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyarette bulundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi, kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen'in teklifleri Bakan Şimşek'e iletildi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da yer aldı.

Ali Yalçın, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yarın başlayacak Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek'e ilettik. Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer Toplu Sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik" ifadelerini kullandı.

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