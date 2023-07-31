Grup Yorum ve Ermeni dans grubu Munzur Festivali'ne 'uygun' görülmedi

Tunceli Valiliği bu yıl gerçekleştirilecek olan 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin merkez programında yer alan Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Ermeni dans grubu Veradardz Folk Grup’u festival kapsamında 'uygun' bulmadı.

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre, Tertip komitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tunceli Valiliği'nin 28 Temmuz tarihli 2023/275 sayılı yazısı gereğince Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Veradardz Folk Grup'un festival programında yer almasının 'uygun görülmediği'nin kendilerine bildirildiğini belirten komite şu açıklamayı yaptı:

"21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali programı kapsamında Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Veradardz Folk Grup'un sahne alamayacakları, ancak geri kalan festival programının merkez ve ilçelerde tüm coşkusuyla aynen uygulanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

TACAR: HERKES DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE KENDİSİNİ İFADE EDEBİLMELİ

Tertip komitesinden Dersim Dernekleri Federasyonu Başkanı Özkan Tacar, "tavrımız herkesin demokratik bir şekilde kendisini ifade etmesinden yanadır" diyerek karara ilişkin şunları söyledi: "Valiliğin bildirimiyle birlikte üç grubun festivalde yer almamasına ilişkin bir yazılı karar tarafımıza iletildi. Bu gruplarımızın da 'festivalin bizim yüzümüzden olumsuz bir noktaya çekilmesini istemeyiz' demeleri festivalin yapılması açısından olumluluktur. Tertip Komitesi olarak, bu üç grubun dışında festival aynen devam edilecek diye irademiz var. Dolayısıyla bu gruplarımızla diğer sanatçı dostlarımız belki bir parçayla dayanışma göstererek bu giderilebilir. İl merkezi ve ilçelerimizde coşkulu bir şekilde festivalimizi yapacağız. Tüm Dersimli ve Dersimli dostlarımızı festivalimize bekleriz."

GEÇEN SENE AYNI KARAR NEDENİYLE FESTİVAL İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçen sene planlanan festivalde yine Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin programdan çıkarılması istenmiş, Dersim’e gelmek isteyen grup üyeleri hakkında il sınırları içine giriş yasağı konulmuş, sanatçılar Muti Köprüsü'nde bekletilerek Dersim'e alınmamışlardı.